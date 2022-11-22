В Севастополе остановили движение морского транспорта после взрывов

Так называемые "власти" Севастополя решили приостановить движение морского пассажирского транспорта после того, как в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Причин остановки движение морского транспорта оккупационные "власти" не называют.
Отметим, что сегодня, 22 ноября, вечером в Севастополе были слышны взрывы.
Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявлял, что город якобы атакуют Севастополь и там работает ПВО.
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