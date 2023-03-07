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У Севастополі зранку пролунали вибухи у районі аеродрому "Бельбек"

Фото: у Севастополі зранку 7 березня чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Севастополі зранку 7 березня пролунали вибухи. Окупанти традиційно виправдовують вибухи навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Михайла Развожаєва в Telegram.

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що вибухи пролунали у районі аеродрому "Бельбек".

Гауляйтер Развожаєв виправдовується і стверджує, що "все спокійно".

"У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", - написав окупант.

Нагадаємо, російські війська в окупованому Криму готуються до оборони, тому вирили сотні кілометрів окопів вздовж пляжів.

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ВибухСевастопільКрым