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В Севастополе утром прогремели взрывы в районе аэродрома "Бельбек"

Фото: в Севастополе утром 7 марта слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы учениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Михаила Развожаева в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома "Бельбек".

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что "все спокойно".

"В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал оккупант.

Напомним, российские войска в оккупированном Крыму готовятся к обороне, поэтому вырыли сотни километров окопов вдоль пляжей.

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ВзрывСевастопольКрим