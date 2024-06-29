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У Севастополі вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО

Фото: у Севастополі вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку, 29 червня, у Криму гримлять вибухи. Зокрема, у Севастополі працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

Так, у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу.

"У Севастополі стріляє росППО", - пише "Кримський вітер".

Як зазначають у моніторинговому Telegram-каналі, зроблено щонайменше два пуски ракет ППО в Севастополі.

Крім того, окупанти закрили рух Кримським мостом.

Вибухи лунали не лише у Севастополі

Гауляйтер Севастополя Михайло Розводжаєв вже відзвітував, що нібито відбиття ракетної атаки триває.

"За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі", - написав він.

Нібито, за його даними, сталося спалах трави в районі Ялтинського кільця.

Ситуація у Криму

У Криму постійно лунають вибухи. Сили оборони України постійно атакують військові об'єкти окупантів у Криму.

Зокрема, в період з 22 по 28 червня Сили оборони завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.

Крім того, ввечері 25 червня в районі мису Чауда в Криму розгорілася сильна пожежа. За даними на 27 червня площа пожежі збільшилась у рази. Додамо, що на мисі Чауда розташовані військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску "Шахедів".

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КримВибухи