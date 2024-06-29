У Севастополі вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО

Так, у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу.

"У Севастополі стріляє росППО", - пише "Кримський вітер".

Як зазначають у моніторинговому Telegram-каналі, зроблено щонайменше два пуски ракет ППО в Севастополі.

Крім того, окупанти закрили рух Кримським мостом.

Вибухи лунали не лише у Севастополі

Гауляйтер Севастополя Михайло Розводжаєв вже відзвітував, що нібито відбиття ракетної атаки триває.

"За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі", - написав він.

Нібито, за його даними, сталося спалах трави в районі Ялтинського кільця.