В Севастополе взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО

С утра, 29 июня, в Крыму гремят взрывы. В частности, в Севастополе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу.
"В Севастополе стреляет росПВО", - пишет "Крымский ветер".
Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе.
Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается.
"По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал он.
Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.
В Крыму постоянно гремят взрывы. Силы обороны Украины постоянно атакуют военные объекты оккупантов в Крыму.
В частности, в период с 22 по 28 июня Силы обороны нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи в оккупированном Крыму.
Кроме того, вечером 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. По данным на 27 июня площадь пожара увеличилась в разы. Добавим, что на мысе Чауда расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.