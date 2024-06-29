В Севастополе взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО

Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу.

"В Севастополе стреляет росПВО", - пишет "Крымский ветер".

Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе.

Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту.

Взрывы гремели не только в Севастополе

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается.

"По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал он.

Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.