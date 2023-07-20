UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі та Феодосії пролунали вибухи

Фото: у Севастополі та Феодосії пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму у четвер, 20 липня, пролунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Севастополь

Жителі окупованого Севастополя повідомляють, що звуки вибухів учули Гагарінському районі.

"Чи то з боку Камишової бухти, чи Козачої", - пишуть місцеві пабліки.

Феодосія

Також гучний вибух пролунав у районі Феодосії. Пізніше кримські Telegram-канали з посиланням на окупаційну владу повідомили, що нібито у місті проходять навчання зі стріляниною.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в ніч на 20 липня на північному заході окупованого Криму пролунали вибухи. За інформацією ЗМІ, їх чули поблизу села Роздольне.

Окупанти заявили про нібито атаку дронів, через яку "постраждали чотири адміністративні будівлі".

Крім того, вчора пролунали вибухи у районі Старокримського полігону на сході Криму. У мережі заявляли про "прильоти", а жителі повідомляли про детонацію боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиСевастопільКрымФеодосия