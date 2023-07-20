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У Севастополі та Феодосії пролунали вибухи

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Севастополь, Четвер 20 липня 2023 11:03
У Севастополі та Феодосії пролунали вибухи Фото: у Севастополі та Феодосії пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму у четвер, 20 липня, пролунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Севастополь

Жителі окупованого Севастополя повідомляють, що звуки вибухів учули Гагарінському районі.

"Чи то з боку Камишової бухти, чи Козачої", - пишуть місцеві пабліки.

Феодосія

Також гучний вибух пролунав у районі Феодосії. Пізніше кримські Telegram-канали з посиланням на окупаційну владу повідомили, що нібито у місті проходять навчання зі стріляниною.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в ніч на 20 липня на північному заході окупованого Криму пролунали вибухи. За інформацією ЗМІ, їх чули поблизу села Роздольне.

Окупанти заявили про нібито атаку дронів, через яку "постраждали чотири адміністративні будівлі".

Крім того, вчора пролунали вибухи у районі Старокримського полігону на сході Криму. У мережі заявляли про "прильоти", а жителі повідомляли про детонацію боєприпасів.

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