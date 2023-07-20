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В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы

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Севастополь, Четверг 20 июля 2023 11:03
В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы Фото: в Севастополе и Феодосии раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму в четверг, 20 июля, прогремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Севастополь

Жители оккупированного Севастополя сообщают, что звуки взрывов слышали в Гагаринском районе.

"То ли со стороны Камышовой бухты, то ли Казачьей.", - пишут местные паблики.

Феодосия

Также громкий взрыв прогремел в районе Феодосии. Позже крымские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационные власти сообщили, что якобы в городе проходят учения со стрельбой.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 20 июля на северо-западе оккупированного Крыма раздались взрывы. По информации СМИ, их слышали вблизи села Раздольное.

Оккупанты заявили о якобы атаке дронов, из-за которой "пострадали четыре административных здания".

Кроме того, вчера раздались взрывы в районе Старокрымского полигона на востоке Крыма. В сети заявляли о "прилетах", а жители сообщали о детонации боеприпасов.

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