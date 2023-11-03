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В Севастополе произошел взрыв в районе ТЭЦ (фото)

Украина, Пятница 03 ноября 2023 11:22
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В Севастополе произошел взрыв в районе ТЭЦ (фото) Фото: взрыв в Севастополе 3 ноября произошел в районе ТЭЦ 3 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 3 ноября в Крыму случился очередной взрыв. Он произошел в районе ТЭЦ в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram-канал "Крымский ветер".

"В 9.30 в Севастополе напротив ТЭЦ, предположительно, что-то взорвалось", - говорится в сообщении.

По данным Тelegram-канала, в этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтовый завод.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму постоянно раздаются взрывы, эпицентром которых чаще всего становятся места базирования и размещения техники оккупантов.

Напомним, взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе и ночью, 24 октября. Как прокомментировала эти "хлопки" спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, результаты их "всех порадуют". Кроме того, они являются частью тактики ВСУ по уничтожению потенциала РФ.

Днем позже выяснилось, что эти взрывы были результатом ракетной атаки на войсковую часть около поселка Сахарная Головка. На территории данной части располагаются склады вооружения Черноморского флота РФ.

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