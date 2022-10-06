У Севастополі росіяни забирають на війну водіїв "швидкої" та трактористів, - розвідка

За даними розвідки, у першій міській лікарні Севастополя повістки отримали водії "швидких", а на виноробному підприємстві "Золота балка" - 100% трактористів.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. За останній тиждень туди перекинули 300 осіб. Новобранці проходять прискорену базову бойову підготовку з інструкторами 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади.

Особлива увага приділяється екіпажам БМП, БТР та РСЗВ "Град". Проте зразки сучасної техніки відсутні. Також готують снайперів та саперів.

Більшість мобілізованих - чоловіки віком за 40 років. Серед них - учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

Також розвідка зазначила, що зі зберігання в Криму зняли САУ "Акація" та ЗСУ-23-4 "Шилка". Частину новобранців відправили у Донецьку та Херсонську області. Перед цим окупанти провели "політичну підготовку", на які запевняли, що: