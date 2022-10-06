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В Севастополе россияне забирают на войну водителей "скорой" и трактористов, - разведка

Фото: в Севастополе оккупанты мобилизуются водителей "скорой" и трактористов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне продолжают проводить незаконную мобилизацию в Крыму, чтобы восполнить собственные потери. В Севастополе оккупанты начали забирать водителей скорой помощи и трактористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, в первой городской больнице Севастополя повестки получили водители "скорых", а на винодельческом предприятии "Золотая балка" - 100% трактористов.

Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. За последнюю неделю туда перебросили 300 человек. Новобранцы проходят ускоренную базовую боевую подготовку с инструкторами 47-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады.

Особое внимание уделяется экипажам БМП, БТР и РСЗО "Град". Однако образцы современной техники отсутствуют. Также готовят снайперов и саперов.

Большинство мобилизованных - мужчины в возрасте за 40 лет. Среди них - участники российских войн в Ичкерии, несколько "афганцев". Значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

Также разведка отметила, что с хранения в Крыму сняли САУ "Акация" и ЗСУ-23-4 "Шилка". Часть новобранцев была отправлена в Донецкую и Херсонскую области. Перед этим оккупанты провели "политическую подготовку", на которой уверяли, что:

  • украинское руководство уже давно получило и поделило средства за сдачу территорий;
  • вам не придется участвовать в реальных боевых действиях, необходимо просто для вида пострелять;
  • взрывы в Крыму согласованы с Путиным, поэтому все под контролем;
  • мы еще ничего не начинали;
  • Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", РФ свои ракеты пока бережет.

Напомним, по данным украинской разведки, мобилизация в России стратегически не повлияет на события на фронте. Более того, РФ пока не наладила систему мобилизации и логистику обеспечения.

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