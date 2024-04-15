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У Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків, - АТЕШ

Севастополь, Понеділок 15 квітня 2024 17:46
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У Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків, - АТЕШ Фото: у Севастополі росіяни розміщують системи ППО біля житлових будинків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни розміщують системи протиповітряної оборони біля будинків місцевих жителів, наражаючи їх на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Українські партизани відшукали російські комплекси ППО в окупованому Севастополі та передали Силам оборони координати російської техніки.

"Наш агент у ході розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації коштів ППО окупантів. Додаємо координати: 44.516258, 33.548740 та 44.505588, 33.571606", - повідомили в АТЕШ.

Зазначається, що окупанти розміщують ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку.

Розвідка партизанів у Криму

Нещодавно партизани виявили радіолокаційну станцію російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Вона встановлена в районі Балаклавської ТЕС.

Також російські військові переміщують САУ вбік Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, партизани виявили переміщення великої кількості росіян до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.

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