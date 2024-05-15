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У Севастополі пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО

Ілюстративне фото: у Севастополі лунали вибухи 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО. А всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне - не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять осколки", - написав він.

За його словами, російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Також російські Telegram-канали повідомляють про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.

Удари по Криму

Все частіше в окупованому Криму російські бази та місця розташування техніки піддаються ударам. Зокрема, в ніч на 30 квітня в окупованому Сімферополі лунали вибухи. Там було зафіксовано близько десяти вибухів в Джанкої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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