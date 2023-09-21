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У Севастополі пролунали вибухи: у мережі пишуть про "приліт" ракет

Ілюстративне фото: у Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 вересня, увечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу, вибухи були чутні в районі мису Фіолент та Балаклави у Севастополі.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.

Також у мережі пишуть про роботу систем протиповітряної оборони у місті.

Атака на бухту Севастополя

Нагадаємо, минулого тижня, 13 вересня, українські військові атакували Севастопольську бухту. Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено десантний корабель, підводний човен та судноремонтний завод окупантів.

Як зазначили пізніше у Головному управлінні розвідки, підводний човен та корабель, найімовірніше, відремонтувати росіяни вже не зможуть.

За даними Sky News, українські захисники використали для атаки британські далекобійні ракети Storm Shadow.

З усіма деталями ракетного удару можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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СевастопільКрымВибухПВОракетный удар