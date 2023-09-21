У Севастополі пролунали вибухи: у мережі пишуть про "приліт" ракет

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу, вибухи були чутні в районі мису Фіолент та Балаклави у Севастополі.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.

Також у мережі пишуть про роботу систем протиповітряної оборони у місті.

Атака на бухту Севастополя

Нагадаємо, минулого тижня, 13 вересня, українські військові атакували Севастопольську бухту. Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено десантний корабель, підводний човен та судноремонтний завод окупантів.

Як зазначили пізніше у Головному управлінні розвідки, підводний човен та корабель, найімовірніше, відремонтувати росіяни вже не зможуть.

За даними Sky News, українські захисники використали для атаки британські далекобійні ракети Storm Shadow.

З усіма деталями ракетного удару можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.