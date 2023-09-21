RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе прогремели взрывы: в сети пишут о "прилете" ракет

Иллюстративное фото: в Севастополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 21 сентября, вечером прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

По информации пропагандистского Telegram-канала, взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе. 

 

При этом, по неподтвержденной информации, на Фиолент якобы прилетела ракета. 

Также в сети пишут о работе систем противовоздушной обороны в городе. 

Атака на бухту Севастополя

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные атаковали Севастопольскую бухту. В результате ракетных ударов были повреждены десантный корабль, подводная лодка и судоремонтный завод оккупантов. 

Как отметили позже в Главном управлении разведки, подлодку и корабль, вероятнее всего, отремонтировать россияне уже не смогут. 

По данным Sky News, украинские защитники использовали для атаки британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. 

Со всеми деталями ракетного удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКримВзрывПВОракетный удар