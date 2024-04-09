У Севастополі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кримський вітер та SHOT .

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", підписники почули вибух у Севастополі.

"Про гучний вибух у Севастополі повідомляють підписники", - написали на каналі.

Російські паблики перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

"Здрастуйте. Гуркіт сильний у центрі був. І ніде немає новин", - пишуть передплатники російських каналів.

Водночас читачі російських Telegram-каналів писали про вибух з боку моря.

"Севастополь. З боку моря була одна гучна бавовна, начебто безпілотник збили", - пишуть російські канали.

Підписники каналу "Кримський вітер" повідомили про два вибухи.

"Деякі підписники у Севастополі почули не один вибух, а два з коротким інтервалом", - написали на каналі.

Канал зазначив, що вибух чули в Євпаторії, яка знаходиться за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

"Севастопольський вибух чули аж у Євпаторії", - написали адміністратори каналу.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив про нібито роботу ППО.

"Попередньо, в ці хвилини ППО відбиває ворожу атаку. Як повідомили SHOT очевидці, одразу кілька гучних хлопків було чути в Нахімовському районі міста та в акваторії Севастополя. Офіційної інформації поки не було, про "приліти" або постраждалих очевидці поки не повідомляють", написали каналом.

"Губернатор" Криму Михайло Развожаєв та Міністерство оборони РФ коментарів не давали.

Оновлено 02:03: т.зв. губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про, нібито, роботу системи ППО над Севастополем.

"Гучні звуки, які були чути в місті - це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", - повідомив Развожаєв.