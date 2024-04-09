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В Севастополе прозвучали взрывы

Севастополь, Вторник 09 апреля 2024 01:33
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В Севастополе прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Севастополе прозвучали взрывы (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Севастополе ночью 9 апреля местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Крымский ветер и SHOT.

По сообщениям канала "Крымский ветер", подписчики услышали взрыв в Севастополе.

"О громком взрыве в Севастополе сообщают подписчики", - написали на канале.

Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.

"Здравствуйте. Грохот сильный в центре был. И нигде нет новостей", - пишут подписчики российских каналов.

В то же время читатели российских Telegram-каналов писали об взрыве со стороны моря.

"Севастополь. Со стороны моря был 1 громкий хлопок, как будто беспилотник сбили", - пишут российские каналы.

Подписчики канала "Крымский ветер" сообщили об двух взрывах.

"Некоторые подписчики в Севастополе услышали не один взрыв, а два с коротким интервалом", - написали на канале.

Канал указал, что взрыв слышали в Евпатории, которая находится в 61 км по воздушному расстоянию от Севастополя.

"Севастопольский взрыв слышали аж в Евпатории", - написали администраторы канала.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил об якобы работе ПВО.

"Предварительно, в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку. Как сообщили SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было, о "прилетах" либо пострадавших очевидцы пока не сообщают", - написали на канале.

Губернатор Крыма Михаил Развожаев и Министерство обороны РФ комментариев не давали.

Взрывы в Крыму

В Крыму все чаще раздаются взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Ранее мы писали, что 5 апреля в Крыму также были взрывы. Звуки слышали в Феодосии, и в районе Старого Крыма. Позже взрыв слышали в Орджоникидзе.

К слову. 1 марта во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

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