У Севастополі пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО

Вибухи у Севастополі в окупованому Криму пролунали сьогодні, 21 січня. Там була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами місцевих жителів, у Севастополі було щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 12:38.

Перед цим пропагандисти повідомили, що у Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також ракетну небезпеку.

Крім того, російські окупанти на тлі цього перекрили рух Кримським мостом.

Оновлено о 13:40

Пропагандисти повідомили, що над Чорним морем нібито було збито дві українські ракети.

Вибухи у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.