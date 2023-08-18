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У Севастополі пролунали гучні вибухи: пропагандисти нафантазували "підрив снаряда"

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Севастополь, П'ятниця 18 серпня 2023 17:55
У Севастополі пролунали гучні вибухи: пропагандисти нафантазували "підрив снаряда" Фото: у Севастополі пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 18 серпня, пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі пишуть, що місцеві жителі розповідають про вібрацію вікон через вибух. Більш детальних подробиць події поки що не розкривають.

Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого "міністерства надзвичайних ситуацій".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 12 серпня Крим атакували безпілотники. За інформацією джерел РБК-Україна в СБУ, це була операція українських спецслужб. Ціллю стала логістична база військ РФ поблизу Євпаторії.

Також вчора, 17 серпня, росіяни перекривали рух Кримським мостом на кілька годин. Причин вони не називали.

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Севастопіль Крым Вибух Війна Росії проти України
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