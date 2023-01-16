В Севастополе сообщают об "атаке беспилотников": в городе слышны взрывы
Фото: в Севастополе сообщают об "атаке беспилотника" (Getty Images)
В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром 16 января сработала система ПВО якобы из-за "атаки беспилотника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - написал он.
Тем временем в местных Telegram-каналах опубликовали кадры якобы работы систем противовоздушной обороны.
Напомним, вчера вечером во оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.
Также мы писали, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.
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