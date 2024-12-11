У Севастополі після вибухів оголосили "невідкладний ремонт", частина міста буде без світла

У Севастополі надвечір 11 грудня поскаржились на атаку дронів. За деякий час частину міста залишили без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".
Після відключення світла російське підприємство "Севастопольенерго" попередило містян, що це відбулось "у зв'язку з невідкладними ремонтними роботами". А подачу електроенергії буде обмежено з 0:00 до 6 ранку буде обмежено подачу електроенергії.
Згідно з повідомленням, подача електрики торкнеться низки підприємств міста:
У зв'язку з чим проводитимуть "невідкладні ремонтні роботи" в "Севастопольенерго" не уточнили.
Проте нагадаємо, що незадовго до цього місто зазнало атаки безпілотників.
Зауважимо, що сьогодні надвечір в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба на тлі атаки дронів.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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