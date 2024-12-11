В Севастополе после взрывов объявили "неотложный ремонт", часть города будет без света

В Севастополе вечером 11 декабря пожаловались на атаку дронов. Через некоторое время часть города оставили без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
После отключения света российское предприятие "Севастопольэнерго" предупредило горожан, что это произошло "в связи с неотложными ремонтными работами". А подача электроэнергии будет ограничена с 0:00 до 6 утра и будет ограничена подача электроэнергии.
Согласно сообщению, подача электричества коснется ряда предприятий города:
В связи с чем будут производить "неотложные ремонтные работы" в "Севастопольэнерго" не уточнили.
Однако напомним, что незадолго до этого город подвергся атаке беспилотников.
Отметим, что сегодня вечером в аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба на фоне атаки дронов.
Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
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