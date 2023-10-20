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У Севастополі оголосили тривогу: пролунали вибухи

Фото: у Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники оголосили тривогу в тимчасово окупованому Севастополі. Після цього у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві заявляють, що чули вибухи у Балаклавському районі міста.

Зазначимо, що у місті припинив роботу морський та наземний громадський транспорт. Росіяни також перекрили Кримський міст.

Пропагандисти також повідомляють про нібито роботу ППО у Севастополі та "збиття" двох ракет.

Додамо, що повідомлення про вибухи вже прокоментував так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він заявив, що у Севастополі працює система ППО, яка нібито збила ракету над морем у районі Любимівки.

Ситуація у Севастополі

Останніми місяцями у Севастополі та іншим містах Криму все частіше лунають вибухи. Зокрема, ввечері 18 жовтня у Севастополі оголосили тривогу після вибухів, що пролунали у районі селища Сахарна Головка.

Пізніше з'ясувалося, що поряд з населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там, зокрема, зберігають і ракетне озброєння.

Вчора росЗМІ повідомили, що в той час у Криму були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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