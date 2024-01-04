У Криму лунають вибухи, росіяни жаліються на "масовану атаку": що відомо

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал "ЧП/Cевастополь", "Крым.Реалии", "Крымский ветер", а також так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, Міністерства оборони Росії.

Севастополь

Перед оголошенням повітряної тривоги, окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.

Telegram-канал стверджує про нібито масовано атаку в сторону Криму, а також про гучні вибухи в місті.

Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".

Фото: Севастополь (google maps)

Повторні вибухи в Севастополі

Російський канал скигле через повторні вибухи на території міста, зокрема стверджує про "приліт" у Балаклаві.

В Севастополі підтвердили атаку

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працює російська протиповітряна оборона.

Фото: Севастополь (t.me/Crimeanwind)

"Прильоти" в районі бухти

Як стверджують очевидці, в районі бухти було два "прильоти".

Фото: ситуація в Севастополі (t.me/Crimeanwind)

Близько десяти вибухів

Як стверджує "Крым.Реалии", в місті пролунало близько десяти вибухів.

Пожежа в районі мису Фіолент

Після вибухів сталась пожежа в районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою.

Міноборони Росії "відзвітувалось"

Як стверджує Міністерство оборони країни-терориста Росії, нібито протиповітряна оборона збила 10 українських ракет.

Ймовірно, "приліт" по військовій частині

"Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежники, повідомляють наші підписники", - пише "Крымский ветер".

Є руйнування

За словами Развожаєва, нібито, внаслідок падіння уламків постраждав будинок на вулиці Глухова. Постраждала людина.

Євпаторія

Як стверджує "Кримський вітер", очевидці стверджують про сильний вибух в Євпаторії. За їх словами, перед вибухом вони чули та бачили ракету.

Фото: Євпаторія (google maps)

Пожежа після "прильоту"

В Євпаторії, як стверджують очевидці, виникла пожежа після "прильоту".

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.