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У Криму лунають вибухи, росіяни жаліються на "масовану атаку": що відомо

Фото: в Криму лунають вибухи, росіяни жаліються на "масовану атаку": що відомо (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Севастополі, а також Євпаторії тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Очевидці стверджують про "прильоти".

Про ситуацію в Криму - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал "ЧП/Cевастополь", "Крым.Реалии", "Крымский ветер", а також так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, Міністерства оборони Росії. 

Севастополь 

Перед оголошенням повітряної тривоги, окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом. 

Telegram-канал стверджує про нібито масовано атаку в сторону Криму, а також про гучні вибухи в місті. 

Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".

Фото: Севастополь (google maps) 

Повторні вибухи в Севастополі 

Російський канал скигле через повторні вибухи на території міста, зокрема стверджує про "приліт" у Балаклаві. 

В Севастополі підтвердили атаку 

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працює російська протиповітряна оборона. 

Фото: Севастополь (t.me/Crimeanwind) 

"Прильоти" в районі бухти 

Як стверджують очевидці, в районі бухти було два "прильоти".

Фото: ситуація в Севастополі (t.me/Crimeanwind) 

Близько десяти вибухів 

Як стверджує "Крым.Реалии", в місті пролунало близько десяти вибухів. 

Пожежа в районі мису Фіолент 

Після вибухів сталась пожежа в районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою.

Міноборони Росії "відзвітувалось" 

Як стверджує Міністерство оборони країни-терориста Росії, нібито протиповітряна оборона збила 10 українських ракет. 

Ймовірно, "приліт" по військовій частині 

"Одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежники, повідомляють наші підписники", - пише "Крымский ветер". 

Є руйнування 

За словами Развожаєва, нібито, внаслідок падіння уламків постраждав будинок на вулиці Глухова. Постраждала людина. 

Євпаторія 

Як стверджує "Кримський вітер", очевидці стверджують про сильний вибух в Євпаторії. За їх словами, перед вибухом вони чули та бачили ракету. 

Фото: Євпаторія (google maps) 

Пожежа після "прильоту" 

В Євпаторії, як стверджують очевидці, виникла пожежа після "прильоту". 

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

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