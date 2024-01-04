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В Крыму раздаются взрывы, россияне жалуются на "массированную атаку": что известно

Фото: в Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополе, а также Евпатории временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Очевидцы утверждают о "прилетах".

О ситуации в Крыму - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: Telegram-канал "ЧП/Севастополь", "Крым.Реалии", "Крымский ветер", а также так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Севастополь

Перед объявлением воздушной тревоги оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Telegram-канал утверждает о якобы массированной атаке в сторону Крыма, а также о громких взрывах в городе.

Стоит добавить, что официальные лица или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая "власть".

Фото: Севастополь (google maps)

Повторные взрывы в Севастополе

Российский канал жалуется на повторные взрывы на территории города, в частности утверждает о "прилете" в Балаклаве.

В Севастополе подтвердили атаку 

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает российская противовоздушная оборона.

Фото: Севастополь (t.me/Crimeanwind)

"Прилеты" в районе бухты 

Как утверждают очевидцы, в районе бухты было два "прилета".

Фото: ситуация в Севастополе (t.me/Crimeanwind)

Около десяти взрывов 

Как утверждает "Крым.Реалии", в городе прогремело около десяти взрывов.

Пожар в районе мыса Фиолент 

После взрывов произошел пожар в районе мыса Фиолент или высот Кая-Баш под Балаклавой.

Евпатория

Как утверждает "Крымский ветер", очевидцы утверждают о сильном взрыве в Евпатории. По их словам, перед взрывом они слышали и видели ракету.

Фото: Евпатория (google maps)

Пожар после "прилета" 

В Евпатории, как утверждают очевидцы, возник пожар после "прилета".

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

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