В Крыму раздаются взрывы, россияне жалуются на "массированную атаку": что известно

В Севастополе, а также Евпатории временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Очевидцы утверждают о "прилетах".
О ситуации в Крыму - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались: Telegram-канал "ЧП/Севастополь", "Крым.Реалии", "Крымский ветер", а также так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Севастополь
Перед объявлением воздушной тревоги оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.
Telegram-канал утверждает о якобы массированной атаке в сторону Крыма, а также о громких взрывах в городе.
Стоит добавить, что официальные лица или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая "власть".
Фото: Севастополь (google maps)
Повторные взрывы в Севастополе
Российский канал жалуется на повторные взрывы на территории города, в частности утверждает о "прилете" в Балаклаве.
В Севастополе подтвердили атаку
По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает российская противовоздушная оборона.
Фото: Севастополь (t.me/Crimeanwind)
"Прилеты" в районе бухты
Как утверждают очевидцы, в районе бухты было два "прилета".
Фото: ситуация в Севастополе (t.me/Crimeanwind)
Около десяти взрывов
Как утверждает "Крым.Реалии", в городе прогремело около десяти взрывов.
Пожар в районе мыса Фиолент
После взрывов произошел пожар в районе мыса Фиолент или высот Кая-Баш под Балаклавой.
Как утверждает "Крымский ветер", очевидцы утверждают о сильном взрыве в Евпатории. По их словам, перед взрывом они слышали и видели ракету.
Фото: Евпатория (google maps)
Пожар после "прилета"
В Евпатории, как утверждают очевидцы, возник пожар после "прилета".
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
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