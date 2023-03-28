У Севастополі лунають гучні вибухи, окупанти кажуть про "тренування ППО"

"У центрі Севастополя знову гучно", - передають ЗМІ.

Тим часом вибухи в місті вже прокоментував так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"Гучні звуки сьогодні у центрі - це тренування ППО. У місті все спокійно", - написав гауляйтер.

Нагадаємо, до цього вибухи у Севастополі лунали й 24 березня, також звуки стрілянини чули в Севастополі в районі військового училища.

До того ж кілька днів тому окупанти в Севастополі заявляли про атаку дронів.

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