В Севастополе раздаются громкие взрывы, оккупанты говорят о "тренировке ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 28 марта, раздаются громкие взрывы. Так называемая "власть" объясняет это якобы "тренировкой противовоздушной обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

"В центре Севастополя снова громко", - передают СМИ.

Между тем, взрывы в городе уже прокомментировал так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки сегодня в центре - это тренировка ПВО. В городе все спокойно", - написал гауляйтер.

Напомним, до этого взрывы в Севастополе раздавались и 24 марта, также звуки стрельбы слышали в Севастополе в районе военного училища.

К тому же несколько дней назад оккупанты в Севастополе заявляли об атаке дронов.

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