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В Севастополе слышны звуки взрывов. Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту

Вторник 22 августа 2023 21:57
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В Севастополе слышны звуки взрывов. Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту Фото: Крымский мост (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители города Севастополь, расположенного во временно оккупированном Крыму, вечером вторника, 22 августа, слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как сообщают местные, в городе были слышны звуки, похожие на взрывы и выстрелы.

"Фиолент, автобат очень сильно", – пишут местные.

Однако официальной информации о том, что происходит в Севастополе и в окрестностях - пока нет.

Как заявляют сами россияне, звуки взрывов якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. При этом они предупреждают местных об угрозе ударов беспилотников.

Также сообщается, что россияне в очередной раз перекрыли движение по Крымскому мосту.

В Севастополе слышны звуки взрывов. Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту

Фото: скриншот

Атаки на Крымский мост

Напомним, Крымский мост, нелегально построенный российскими оккупантами, был атакован уже дважды.

В октябре 2022 года на нем произошли мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что это была спецоперация его службы.

Новая атака на Крымский мост произошла в июле этого года. Тогда было разрушено два пролета. Россияне планируют отремонтировать мост не раньше ноября.

Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. По его словам, ее организовали с помощью надводных дронов Sea Baby.

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