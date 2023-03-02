В Севастополі чули звук артилерії

Сьогодні, 2 березня, в Севастополі було чути звук артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".
"У центральній частині Севастополя близько 20:24 чути звук, схожий на артилерійський постріл, повідомляє наш кореспондент", - повідомляє видання.
Проте, за словами кореспондента, звуку ракети, що летить, чути не було, нічого незвичайного в небі не помічено
Нагадаємо, вчора вночі на заході Криму пролунала серія вибухів.
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