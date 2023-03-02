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В Севастополі чули звук артилерії

Фото: звук артилерії чути в Севастополі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 березня, в Севастополі було чути звук артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

"У центральній частині Севастополя близько 20:24 чути звук, схожий на артилерійський постріл, повідомляє наш кореспондент", - повідомляє видання.

Проте, за словами кореспондента, звуку ракети, що летить, чути не було, нічого незвичайного в небі не помічено

Нагадаємо, вчора вночі на заході Криму пролунала серія вибухів.

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