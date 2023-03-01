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На заході Криму вночі пролунала серія вибухів

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Євпаторія, Середа 01 березня 2023 08:38
На заході Криму вночі пролунала серія вибухів Фото: на заході Криму вночі чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На заході окупованого Криму в ніч на 1 березня пролунали вибухи. Їх чули в Євпаторії та селі Чорноморське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку було чути вибухи... У Чорноморському від вибухів тремтіли шибки о 1:54, 2:55 і 4:20", - йдеться у повідомленнях.

Також про серію вибухів повідомляли в Євпаторії. Один з вибухів був настільки потужним, що його почули у північній частині Севастополя.

На заході Криму вночі пролунала серія вибухів

Нагадаємо, вчора в окупованому Криму сталися аварія на трубопроводах. Зокрема, без води залишилися Євпаторія та Красноперекопськ.

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Крым Євпаторія вибухи
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