На заході Криму вночі пролунала серія вибухів
Фото: на заході Криму вночі чули вибухи (Getty Images)
На заході окупованого Криму в ніч на 1 березня пролунали вибухи. Їх чули в Євпаторії та селі Чорноморське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку було чути вибухи... У Чорноморському від вибухів тремтіли шибки о 1:54, 2:55 і 4:20", - йдеться у повідомленнях.
Також про серію вибухів повідомляли в Євпаторії. Один з вибухів був настільки потужним, що його почули у північній частині Севастополя.
Нагадаємо, вчора в окупованому Криму сталися аварія на трубопроводах. Зокрема, без води залишилися Євпаторія та Красноперекопськ.
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