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В Севастополе слышали звук артиллерии

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Севастополь, Четверг 02 марта 2023 19:46
В Севастополе слышали звук артиллерии Фото: звук артиллерии слышен в Севастополе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 марта, в Севастополе был слышен звук артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

"В центральной части Севастополя около 20:24 слышен звук, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", - сообщает издание.

Однако, по словам корреспондента, звука летящей ракеты слышать не было, ничего необычного в небе не замечено

Напомним, вчера ночью на западе Крыма прозвучала серия взрывов.

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