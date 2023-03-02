В Севастополе слышали звук артиллерии

Сегодня, 2 марта, в Севастополе был слышен звук артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

"В центральной части Севастополя около 20:24 слышен звук, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", - сообщает издание. Однако, по словам корреспондента, звука летящей ракеты слышать не было, ничего необычного в небе не замечено