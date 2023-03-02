В Севастополе слышали звук артиллерии
Фото: звук артиллерии слышен в Севастополе (GettyImages)
Сегодня, 2 марта, в Севастополе был слышен звук артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".
"В центральной части Севастополя около 20:24 слышен звук, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", - сообщает издание.
Однако, по словам корреспондента, звука летящей ракеты слышать не было, ничего необычного в небе не замечено
Напомним, вчера ночью на западе Крыма прозвучала серия взрывов.
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