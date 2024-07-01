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Над Севастополем піднявся дим: у мережі пишуть про "приліт" у районі дислокації ППО (відео)

Ілюстративне фото: у Криму був "приліт" біля російської ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У небі Севастополя сьогодні, 1 липня, увечері видніється дим. Ймовірно, у місті був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією каналу, у Севастополі було чути кілька гучних вибухів. Потім над містом здійнявся дим.

Згідно з непідтвердженою інформацією, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона.

 

Також у "Кримському вітрі" стверджують, що було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.

Вибухи у Криму

Зазначимо, що українські захисники регулярно завдають ударів по військових об'єктах росіян на території тимчасово окупованого Криму. Для цього використовується далекобійне озброєння західного та українського виробництва.

Зокрема, вчора, 30 червня у мережі писали про "приліт" у Щолкіне на території півострова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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СевастопольКримРакетний ударВибухи