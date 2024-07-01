Над Севастополем піднявся дим: у мережі пишуть про "приліт" у районі дислокації ППО (відео)

У небі Севастополя сьогодні, 1 липня, увечері видніється дим. Ймовірно, у місті був "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За інформацією каналу, у Севастополі було чути кілька гучних вибухів. Потім над містом здійнявся дим.
Згідно з непідтвердженою інформацією, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона.
Також у "Кримському вітрі" стверджують, що було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.
Зазначимо, що українські захисники регулярно завдають ударів по військових об'єктах росіян на території тимчасово окупованого Криму. Для цього використовується далекобійне озброєння західного та українського виробництва.
Зокрема, вчора, 30 червня у мережі писали про "приліт" у Щолкіне на території півострова.
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