Над Севастополем поднялся дым: в сети пишут о "прилете" в районе дислокации ПВО (видео)

Взрывы в Крыму

Отметим, что украинские защитники регулярно наносят удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма. Для этого используется дальнобойное вооружение западного и украинского производства.

В частности, вчера, 30 июня в сети писали о "прилете" в Щелкино на территории полуострова.

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