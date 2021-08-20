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В Севастополе затонуло судно, трех пассажиров эвакуировали спасатели

Автор: Мария Кучерявец

В Крыму у побережья Севастополя затонуло судно. Спасатели эвакуировали пассажиров, после чего их забрала бригада "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Указано, что трех человек спасатели эвакуировали к берегу, а четвертому удалось добраться до берега самостоятельно. Всех их передали медикам.

"Поступило сообщение о необходимости помощи людям с потерпевшего бедствий судна в районе внешнего рейда Ленинского района. Спасатели эвакуировали троих пострадавших на борт катера и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

По информации оккупационных властей Крыма, затонувшее судно - это прогулочный катер.

Пока информация по инциденту в других источниках отсутствует.

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СевастопольКрым