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У Севастополі затонуло судно, трьох пасажирів евакуювали рятувальники

Автор: Марія Кучерявець

У Криму біля узбережжя Севастополя затонуло судно. Рятувальники евакуювали пасажирів, після чого їх забрала бригада "швидкої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Вказано, що трьох осіб рятувальники евакуювали до берега, а четвертому вдалося дістатися до берега самостійно. Всіх їх передали медикам.

"Надійшло повідомлення про необхідність допомоги людям з потерпілого лих судна в районі зовнішнього рейду Ленінського району. Рятувальники евакуювали трьох потерпілих на борт катера і передали бригаді швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

За інформацією окупаційної влади Криму, затонуле судно - це прогулянковий катер.

Наразі інформації щодо інциденту в інших джерелах відсутні.

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СевастопільКрим