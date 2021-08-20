У Севастополі затонуло судно, трьох пасажирів евакуювали рятувальники

У Криму біля узбережжя Севастополя затонуло судно. Рятувальники евакуювали пасажирів, після чого їх забрала бригада "швидкої".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Вказано, що трьох осіб рятувальники евакуювали до берега, а четвертому вдалося дістатися до берега самостійно. Всіх їх передали медикам.
"Надійшло повідомлення про необхідність допомоги людям з потерпілого лих судна в районі зовнішнього рейду Ленінського району. Рятувальники евакуювали трьох потерпілих на борт катера і передали бригаді швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
За інформацією окупаційної влади Криму, затонуле судно - це прогулянковий катер.
Наразі інформації щодо інциденту в інших джерелах відсутні.