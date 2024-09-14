У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото)

Великий десантний кораль Росії зайшов у Севастополь у суботу, 14 вересня. Він пришвартувався у Нафтовій гавані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Серед кораблів сім ракетоносіїв. Загальний залп крилатих ракет типу "Калібр" може становити 48 одиниць.

Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня Росія тримає у Чорному морі 16 військових кораблів. Окупанти значно збільшили корабельне угруповування після довгої паузи.

Як зазначають у мережі, надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Таким чином російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.

"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проекту 775", - йдеться у повідомленні.

Росія втрачає флот

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 28 російських військових кораблів та один підводний човен. У статистику не входять менші плавзасоби та катери.

Раніше речник ВМС пояснював, що деякі пошкоджені українськими захисниками кораблі росіяни не зможуть полагодити через складність та дороговизну ремонту. Це, зокрема, стосується великих десантних кораблів.

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