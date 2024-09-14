ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото)

Севастополь, Субота 14 вересня 2024 15:18
UA EN RU
У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото) Фото: у Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Великий десантний кораль Росії зайшов у Севастополь у суботу, 14 вересня. Він пришвартувався у Нафтовій гавані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проекту 775", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у мережі, надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Таким чином російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.

У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото)

t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня Росія тримає у Чорному морі 16 військових кораблів. Окупанти значно збільшили корабельне угруповування після довгої паузи.

Серед кораблів сім ракетоносіїв. Загальний залп крилатих ракет типу "Калібр" може становити 48 одиниць.

Росія втрачає флот

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 28 російських військових кораблів та один підводний човен. У статистику не входять менші плавзасоби та катери.

Раніше речник ВМС пояснював, що деякі пошкоджені українськими захисниками кораблі росіяни не зможуть полагодити через складність та дороговизну ремонту. Це, зокрема, стосується великих десантних кораблів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим
NEWS
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США