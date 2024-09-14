В Севастополь зашел большой десантный корабль РФ (фото)

Большой десантный король России зашел в Севастополь в субботу, 14 сентября. Он пришвартовался в Нефтяной гавани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Среди кораблей семь ракетоносителей. Общий залп крылатых ракет типа "Калибр" может составить 48 единиц.

Напомним, на утро 14 сентября Россия держит в Черном море 16 военных кораблей. Оккупанты значительно увеличили корабельную группировку после долгой паузы.

Как отмечают в сети, надстройка корабля прикрыта маскировочной сеткой. Таким образом, российские военные пытаются усложнить идентификацию конкретного экземпляра корабля.

"В Нефтяной гавани Севастополя пришвартован большой десантный корабль проекта 775", - говорится в сообщении.

Россия теряет флот

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 28 российских военных кораблей и одну подлодку. В статистику не входят меньшие плавсредства и катера.

Ранее спикер ВМС объяснял, что некоторые поврежденные украинскими защитниками корабли россияне не смогут починить из-за сложности и дороговизны ремонта. Это, в частности, касается больших десантных кораблей.

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