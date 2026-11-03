Севастополь опинився за крок від колапсу зі світлом: не діють навіть графіки 2 через 6

У Севастополі впровадили дуже жорсткі обмеження електропостачання. Є відключення електрики і в інших містах та селах окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення очільника окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва до містян.

"Цієї ночі знову було завдано удару по об'єктах енергетичної інфраструктури за межами Севастополя", - повідомив він.

За його словами, основну частину електроенергії місто отримує з інших регіонів. Тому наслідки пошкоджень одразу відбилися на енергопостачанні Севастополя. Зараз діють обмеження.

"На жаль, у ситуації, що склалася, поки не вийде дотримуватися навіть графіка 2 через 6. Обсяг електроенергії, що надходить, не дозволяє забезпечити такий режим", - визнав очільник окупантів.

Він також повідомив, що в місті працює оперативний штаб.

"Прошу поставитися до ситуації з розумінням і стежити за офіційними повідомленнями", - закликав він севастопольців.

У мережі також пишуть, що світла немає у Сімферополі та районі, Алушті, Євпаторії, Феодосії, Саках та інших містах і селах.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія завдала масованого удару по Україні балістикою, крилатими ракетами та дронами.

Енергетику атакували, зокрема, на Вінниччині, Рівненщині, Одещині та Житомирщині.