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Севастополь оказался в шаге от коллапса со светом: не действуют даже графики 2 через 6

10:20 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Севастополь оказался в шаге от коллапса со светом: не действуют даже графики 2 через 6 Фото: оккупанты в Крыму жалуются на проблемы с электричеством (Getty Images)
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В Севастополе ввели очень жесткие ограничения электроснабжения. Есть отключение электричества и в других городах и селах оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы оккупационных властей Севастополя Михаила Развожаева к горожанам.

"Этой ночью снова был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя", - сообщил он.

По его словам, основную часть электроэнергии город получает из других регионов. Потому последствия повреждений сразу отразились на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения.

"К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика 2 через 6. Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим", - признал глава окупантов.

Он также сообщил, что в городе работает оперативный штаб.

"Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями", - призвал он севастопольцев.

В сети также пишут, что света нет в Симферополе и районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и селах.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами.

Энергетику атаковали, в частности, в Винницкой, Ровенской, Одесской и Житомирской областях.

Также РБК-Украина писало, что ночью дроны атаковали Ярославский НПЗ в России.

Это один из пяти крупнейших российских заводов, и на нем вспыхнул пожар.

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