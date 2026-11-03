Севастополь оказался в шаге от коллапса со светом: не действуют даже графики 2 через 6
В Севастополе ввели очень жесткие ограничения электроснабжения. Есть отключение электричества и в других городах и селах оккупированного полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы оккупационных властей Севастополя Михаила Развожаева к горожанам.
"Этой ночью снова был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя", - сообщил он.
По его словам, основную часть электроэнергии город получает из других регионов. Потому последствия повреждений сразу отразились на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения.
"К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика 2 через 6. Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим", - признал глава окупантов.
Он также сообщил, что в городе работает оперативный штаб.
"Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями", - призвал он севастопольцев.
В сети также пишут, что света нет в Симферополе и районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и селах.
Напомним, в ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами.
Энергетику атаковали, в частности, в Винницкой, Ровенской, Одесской и Житомирской областях.
Также РБК-Украина писало, что ночью дроны атаковали Ярославский НПЗ в России.
Это один из пяти крупнейших российских заводов, и на нем вспыхнул пожар.