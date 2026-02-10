UA

У Сеулі пов'язали переговори щодо України та мир на Корейському півострові

Фото: голова МЗС Нідерландів Девід Ван Віл та міністр з питань об'єднання Кореї Чун Дон Йон (x.com/ministerBZ)
Автор: Іван Носальський

Південнокорейська влада вважає, що мирні переговори між Україною і Росією та мир на Корейському півострові взаємопов'язані.

Про це заявив південнокорейський міністр з питань об'єднання Чун Дон Йон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Читайте також: "Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці

"Росія і Україна наразі ведуть мирні переговори. Це питання взаємопов'язане з питанням встановлення миру на Корейському півострові", - сказав Чун Дон Йонн під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом Ван Вілом.

Він закликав нідерландського чиновника "активніше висловлюватися в міжнародному співтоваристві на підтримку миру і стабільності на Корейському півострові".

Своєю чергою Ван Віл наголосив, що участь КНДР у війні проти України перетворила виклики, які цей режим представляє для Південної Кореї, на виклики, з якими стикаються Нідерланди, незважаючи на географічну віддаленість двох країн.

Він назвав російсько-північнокорейське військове зближення "токсичним". За його словами, воно завдає шкоди європейській безпеці не тільки через залучення північнокорейських солдатів і озброєнь, а й через те, що КНДР отримує від Росії натомість.

Північнокорейці воюють проти України

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомлялося, що станом на січень 2026 року угруповання північнокорейських військ дислокується в Курській області РФ, звідки здійснює регулярні атаки по українських прикордонних громадах.

Військові з КНДР залучені до обстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ, а також виконують завдання з аеророзвідки та коригування ударів.

