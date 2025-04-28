Сеул звинуватив Росію та КНДР у порушенні міжнародного права через військову співпрацю

Південна Корея вважає відправлення північнокорейських військових на територію Росії для участі у звільненні Курської області порушенням Статуту ООН та Резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це заявив представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Younhap.

Мова про Резолюцію 1718 Ради Безпеки ООН. Це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєнь та військових технологій, які можуть бути використані у північнокорейських програмах зі створення зброї масового знищення.

"Відправлення північнокорейських військ, поряд з більш широким військовим співробітництвом між Росією і Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН і Резолюцію Ради Безпеки ООН", - сказав він.

За його словами, військова співпраця Росії та КНДР - це "насмішка над міжнародним правом".

Відправка військ КНДР до Росії

Нагадаємо, що Росія активно зміцнює військово-економічні зв'язки з Північною Кореєю, яка з минулого року почала постачати Москві боєприпаси та ракети. На початку літа минулого року диктатори обох країн, Володимир Путін та Кім Чен Ин, підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство.

Восени стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії понад десять тисяч своїх військових. Частина з них вже була направлена в Курську область, де солдати КНДР воюють разом з російською армією проти Сил оборони України.

Спочатку росіяни не реагували на інформацію про північнокорейські війська, які воюють на їх боці. Навіть попри те, що ЗСУ захопили двох солдатів КНДР у Курській області.

Однак минулої суботи у Росії підтвердили участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. Голова Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито завершення операції на території Курської області.

У своїй доповіді він похвалив військових КНДР за те, що вони "діяли пліч-о-пліч" з російськими військовими.

Через декілька днів відправку військ до Росії підтвердила й Північна Корея.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.