Сеул обвинил Россию и КНДР в нарушении международного права из-за военного сотрудничества

Южная Корея считает отправку северокорейских военных на территорию России для участия в освобождении Курской области нарушением Устава ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Younhap .

Речь о Резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

"Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и Резолюцию Совета Безопасности ООН", - сказал он.

По его словам, военное сотрудничество России и КНДР - это "насмешка над международным правом".

Отправка войск КНДР в Россию

Напомним, что Россия активно укрепляет военно-экономические связи с Северной Кореей, которая с прошлого года начала поставлять Москве боеприпасы и ракеты. В начале лета прошлого года диктаторы обеих стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию более десяти тысяч своих военных. Часть из них уже была направлена в Курскую область, где солдаты КНДР воюют вместе с российской армией против Сил обороны Украины.

Сначала россияне не реагировали на информацию о северокорейских войсках, которые воюют на их стороне. Даже несмотря на то, что ВСУ захватили двух солдат КНДР в Курской области.

Однако в минувшую субботу в России подтвердили участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о якобы завершении операции на территории Курской области.

В своем докладе он похвалил военных КНДР за то, что они "действовали бок о бок" с российскими военными.

Через несколько дней отправку войск в Россию подтвердила и Северная Корея.

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