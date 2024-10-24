Сеул звинуватив Кім Чен Ина у продажу Путіну найманців-"гарматного м'яса"

Він зробив цю заяву у парламенті наступного дня після того, як Національна розвідувальна служба повідомила законодавцям, що близько 3000 північнокорейських солдатів було відправлено на Росію участі у війні проти України.

"Коли війська вирушають за кордон, вони зазвичай зберігають ланцюжок командування своєї країни і з гордістю проводять заходи у своїй військовій формі, зі знаками розходження та прапором", - сказав Кім.

За його словами, Північна Корея маскується під російську форму та діє під російським військовим командуванням без жодних оперативних повноважень.

"Їх вважають як просто найманцями-гарматним м'ясом, - сказав він. - Кім Чен Ин продав армію свого народу для незаконної агресивної війни.