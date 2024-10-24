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Сеул обвинил Ким Чен Ына в продаже Путину наемников-"пушечного мяса"

Фото: Ким Чен Ын продал Путину "пушечное мясо" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной агрессивной войны против Украины. Северокорейские солдаты являются наемниками-"пушечным мясом".

Об этом заявил министр обороны Ким Ен Хен Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Он сделал это заявление в парламенте на следующий день после того, как Национальная разведывательная служба сообщила законодателям, что около 3000 северокорейских солдат были отправлены на Россию участия в войне против Украины.

"Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом", - сказал Ким.

По его словам, Северная Корея маскируется под российскую форму и действует под российским военным командованием без каких-либо оперативных полномочий.

"Их считают как просто наемниками-пушечным мясом, - сказал он. - Ким Чен Ын продал армию своего народа для незаконной агрессивной войны.

Напомним, на прошлой неделе связанная с украинским правительством организация опубликовала видеозапись, на которой азиатские солдаты говорят с северокорейским акцентом и получают снаряжение на полигоне на Дальнем Востоке России.

Представитель Белого дома подтвердил 23 октября, что в начале этого месяца Северная Корея направила на восток России не менее 3000 военнослужащих, отметив, что они проходят подготовку.

Президент Юн Сок Ель и его польский коллега Анджей Дуда осудили отправку войск Северной Кореи в Россию и договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности в ходе встречи в Сеуле 24 октября.

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