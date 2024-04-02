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Сеул ввів санкції проти суден, компаній і фізосіб РФ за військову співпрацю з КНДР

Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Вадим Ребрина

Уряд Південної Кореї запровадив санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів у Північну Корею, а також двох юридичних та двох фізичних осіб, причетних до фінансування ядерних і ракетних розробок КНДР.

Два російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю. У Сеулі зазначили, що військове співробітництво, включаючи торгівлю зброєю між РФ та КНДР, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН та "актом, який серйозно загрожує миру та стабільності не лише на Корейському півострові, а й у всьому світі".

МЗС повідомило, що уряд Південної Кореї може вжити додаткові заходи у разі необхідності.

Крім того, Сеул запровадив санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють. Повідомляється, що вони причетні до відправки в РФ працівників Північної Кореї, включно з IT-персоналом.

Йдеться про ТОВ "Інтелект" та його представника Сергія Козлова, а також компанію "Содействие" та її представника Олександра Панфілова. Вони забезпечили північнокорейський персонал документами й іноземною валютою, а також сприяли його виїзду та перебуванню в РФ.

Південна Корея вважає, що ці робітники можуть виїжджати в Росію в рамках компенсації, яку надає Москва за отримання північнокорейської зброї.

"Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов'язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою" - йдеться у повідомленні МЗС Південної Кореї.

Військова співпраця між КНДР та Росією

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, вона надає країні-агресору боєприпаси та балістичні ракети, що є порушенням санкцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну.

Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.

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