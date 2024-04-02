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Сеул ввел санкции против судов, компаний и физлиц РФ за военное сотрудничество с КНДР

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Вадим Ребрина

Правительство Южной Кореи ввело санкции против двух российских судов, вовлеченных в транспортировку военных грузов в Северную Корею, а также двух юридических и двух физических лиц, причастных к финансированию ядерных и ракетных разработок КНДР.

Два российских судна перевозили большое количество контейнеров с военным грузом между Россией и Северной Кореей. В Сеуле отметили, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием между РФ и КНДР, является явным нарушением резолюций Совбеза ООН и "актом, серьезно угрожающим миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире".

МИД сообщил, что правительство Южной Кореи может принять дополнительные меры по необходимости.

Кроме того, Сеул ввел санкции против двух российских организаций и двух представляющих их лиц. Сообщается, что они причастны к отправке в РФ работников Северной Кореи, включая IT-персонал.

Речь идет об ООО "Интеллект" и его представителе Сергее Козлове, а также компании "Содействие" и ее представителе Александре Панфилове. Они снабдили северокорейский персонал документами и иностранной валютой, а также способствовали его выезду и пребыванию в РФ.

Южная Корея считает, что эти рабочие могут выезжать в Россию в рамках компенсации, которую предоставляет Москва за получение северокорейского оружия.

"Наше правительство еще раз решительно призывает Россию немедленно прекратить любое незаконное сотрудничество с Северной Кореей, включая военное сотрудничество, нарушающее резолюции Совета безопасности, и выполнить свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности ООН. Мы будем продолжать принимать строгие меры вместе с международной сообществом" - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Военное сотрудничество между КНДР и Россией

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. В частности, она предоставляет стране-агрессору боеприпасы и баллистические ракеты, что является нарушением санкций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии в обмен на такие поставки.

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Российская ФедерацияКНДРЮжная Корея