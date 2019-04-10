Сеул предложил провести новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР

Фото: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (Press Pool via AP)

Встреча лидеров двух стран Корейского полуострова может состояться в конце апреля

Новый саммит лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына может состояться в конце апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Chosun Ilbo.

По данным источников газеты, возможность проведения рассматривает Южная Корея, поскольку 27 апреля исполнится год с момента проведения предыдущих переговоров Сеула и Пхеньяна.

"27 апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, и было бы символично, если бы два лидера встретились вновь и подвели итоги этого периода", - сообщает источник.

Также Мун Чжэ Ин в ходе двухдневного визита в США, который начинается 10 апреля, может предложить президенту США Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР в мае.

Во время визита в США лидер Южной Кореи может также предложить Трампу новую стратегию решения ядерного разоружения КНДР. Отметим, что США требуют от Пхеньяна демонтировать ядерный комплекс в обмен на ослабление антисеверокорейских санкций.

Напомним, ранее СМИ Южной Кореи сообщили, что на сегодняшний день Северная Корея располагает не менее 104 объектами в рамках ядерной программы.