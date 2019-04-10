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Сеул запропонував провести новий саміт лідерів Південної Кореї і КНДР

Новини » Політика    10.04.2019 - 06:50
Сеул запропонував провести новий саміт лідерів Південної Кореї і КНДР
Фото: Кім Чен Ин і Мун Чже Ін (Press Pool via AP)

Зустріч лідерів двох країн Корейського півострова може відбутися в кінці квітня

Новий саміт лідерів Південної Кореї Мун Чже Іна і КНДР Кім Чен Ина може відбутися в кінці квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Chosun Ilbo.

За даними джерел газети, можливість проведення розглядає Південна Корея, оскільки 27 квітня виповниться рік з моменту проведення попередніх переговорів Сеула і Пхеньяна.

"27 квітня виповниться рівно рік з моменту проведення першого саміту Мун Чже Іна і Кім Чен Ина, і було б символічно, якби два лідера зустрілися знову і підбили підсумки цього періоду", - повідомляє джерело.

Також Мун Чже Ін в ході дводенного візиту до США, який починається 10 квітня, може запропонувати президенту США Дональда Трампа провести нову зустріч з Кім Чен Ином в пункті Пханмунджом на кордоні Республіки Корея і КНДР в травні.

Під час візиту в США лідер Південної Кореї може також запропонувати Трампу нову стратегію вирішення ядерного роззброєння КНДР. Відзначимо, що США вимагають від Пхеньяна демонтувати ядерний комплекс в обмін на ослаблення антипівнічнокорейських санкцій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ Південної Кореї повідомили, що на сьогоднішній день Північна Корея має в своєму розпорядженні не менше 104 об'єктами в рамках ядерної програми.

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