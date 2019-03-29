В Южной Корее подсчитали количество ядерных объектов КНДР

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

В Северной Корее насчитывается свыше сотни ядерных объектов

На сегодняшний день Северная Корея располагает не менее 104 объектами, связанными с ее ядерной программой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

Сообщается, что телеканал получил доступ к списку северокорейских ядерных объектов, который имеется в распоряжении правительств Южной Кореи Корея и США. В документе содержатся данные о не менее 104 ядерных объектах. При этом в качестве критерия достижения денуклеаризации указывается необходимость закрытия сорока из них.

В список входят, в частности, 15 исследовательских и контролирующих учреждений и восемь предприятий по добыче урана, которые расположены в основном районе Йонбена в провинции Пхенан-Пукто, а также в пригородах Пхеньяна и уезде Пхенсан провинции Хванхэдо.

Отметим, ранее в СМИ появлялись сведения о северокорейских ядерных объектах, однако конкретные данные об их количестве и местонахождении появились впервые.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о возможности достижения прогресса на переговорах с КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

До этого в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян рассматривает возможность приостановки ядерных переговоров с США, если Вашингтон не пойдет на уступки.