ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В сети появилось якобы заявление ВСУ по мигрантам и диверсантам. Оно оказалось фейком

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 ноября 2021 16:26
В сети появилось якобы заявление ВСУ по мигрантам и диверсантам. Оно оказалось фейком Фото: украинские военные (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В интернете появилось заявление, которое приписывают украинским военным, о действиях в отношении мигрантов и диверсантов под видом мигрантов на фоне кризисной ситуации, которая происходит на границе Польши с Беларусью. Заявление оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности.

Резонансное заявление

Накануне "пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады" распространила в Facebook сообщение о том, что никакие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины, поскольку "просто будут уничтожены нашими подразделениями". Ряд СМИ подал это, как военные якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов.

"Некоторые издания неверно подали и распространили сообщение от 13 ноября 2021 года. Военнослужащие никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", - говорится в сообщении.

Заявление оказалось фейком

На публикации в СМИ обратил внимание Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Там заявили, что заявление с Facebook "61-й отдельной пехотной егерской бригады" является фейком.

"Такого подразделения как "61 отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, он фейковый. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала", - отметили в Центре.

Также подчеркивается, что заявления фейковых ресурсов не отражают позиции ВСУ, противоречат официальной политике государства и используются российской пропагандой.

Примечательно, что Facebook-страница существует не первый год и до сегодняшнего дня активно цитировалась только украинскими СМИ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские силовики не могут открывать огонь на поражение при попытках прорыва границы.

А министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина на фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси готовится к любым сценариям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Беларусь
NEWS
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
DAILY
Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня