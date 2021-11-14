В сети появилось якобы заявление ВСУ по мигрантам и диверсантам. Оно оказалось фейком
В интернете появилось заявление, которое приписывают украинским военным, о действиях в отношении мигрантов и диверсантов под видом мигрантов на фоне кризисной ситуации, которая происходит на границе Польши с Беларусью. Заявление оказалось фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности.
Резонансное заявление
Накануне "пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады" распространила в Facebook сообщение о том, что никакие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины, поскольку "просто будут уничтожены нашими подразделениями". Ряд СМИ подал это, как военные якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов.
"Некоторые издания неверно подали и распространили сообщение от 13 ноября 2021 года. Военнослужащие никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", - говорится в сообщении.
Заявление оказалось фейком
На публикации в СМИ обратил внимание Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Там заявили, что заявление с Facebook "61-й отдельной пехотной егерской бригады" является фейком.
"Такого подразделения как "61 отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, он фейковый. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала", - отметили в Центре.
Также подчеркивается, что заявления фейковых ресурсов не отражают позиции ВСУ, противоречат официальной политике государства и используются российской пропагандой.
Примечательно, что Facebook-страница существует не первый год и до сегодняшнего дня активно цитировалась только украинскими СМИ.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские силовики не могут открывать огонь на поражение при попытках прорыва границы.
А министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина на фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси готовится к любым сценариям.